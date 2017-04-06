В Санкт-Петербурге в многоэтажке прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 06.04.17

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В Невском районе Санкт-Петербурга случилось очередное ЧП – в 16-этажном доме на проспекте Солидарности произошел взрыв. По словам очевидцев, хлопка было два. В результате из стены шестнадцатиэтажного дома № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности вырвало ее часть. Причина взрыва не уточняется.

На снимках видно, что у шестнадцатиэтажного дома отсутствует фрагмент стены на уровне 13-го этажа. Кирпичи лежат, в том числе, на значительном удалении от стены дома, что маловероятно при простом обрушении стены. Обломки повредили припаркованный у противоположной стороны дороги легковой автомобиль.

Фото: здесь и далее «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» во «ВКонтакте»

По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал, сообщили в МЧС. В «ПетербургГазе» «Интерфаксу» сообщили, что информация о ЧП получена. Направлены бригады. Агентство, со ссылкой на источник в чрезвычайных службах, также сообщает, что в доме на проспекте Солидарности взорвался бытовой газ. На одном из фото видно черный дым и красное пятно, похожее на пламя.

«Взрыв бытового газа произошёл после того, как хозяин квартиры на 12 этаже задел газовую трубу, когда делал ремонт и обшивал гипроком стены», – сказал собеседник. Между тем пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» во «ВКонтакте» пишут, что дом не газифицирован.

По факту ЧП высказался и глава Невского района Констатнтин Серов. Он поспешил успокоить петербуржцев, заявив, что инцидент в жилом доме произошел в результате строительных работ, а пострадавших нет. По словам чиновника, никаких чрезвычайных ситуаций или взрывов в доме не происходило. Глава района выехал на место происшествия.

Напомним, сегодня в Невском районе на Товарищеском проспекте в девятиэтажном жилом доме, из которого ранее эвакуировали жильцов, было найдено и обезврежено взрывное устройство.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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