Следствие вышло на пособников петербургского террориста / СМИ: задержаны несколько знакомых Джалилова

Публикации за 06.04.17

Следователи совместно с оперативными службами ФСБ и МВД в ходе отработки связей предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова установили лиц, контактировавших с террористом. По информации Следственного комитета РФ, Джалилов общался с несколькими гражданами среднеазиатских республик.

В ходе обыска в квартире, где они проживали, «обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», отмечается в сообщении СК РФ.

Адрес, где проживали знакомые Джалилова, не называется. У предполагаемых сообщников Джалилова найдены элементы, которые могут использоваться при создании взрывного устройства, сообщает РБК, ссылаясь на информированный источник. По данным собеседника агентства, некоторые из знакомых террориста уже задержаны.

Напомним, ранним утром 6 апреля в доме №22/1 по Товарищескому проспекту в Невском районе Петербурга в ходе спецоперации были задержаны трое приезжих из среднеазиатских республики, которые проживали в одной из квартир на восьмом этаже. В квартире было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Жильцы двух подъездов дома были эвакуированы, сейчас люди уже вернулись в квартиры. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, следователи и сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что следователи отрабатывают возможные связи предполагаемого террориста-смертника в Петербурге с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и другими экстремистскими группировками, действующими в Сирии.

По данным газеты «Коммерсантъ», Джалилов мог поддерживать контакты с террористической группировкой «Туахид валь-джихад». Эту версию сейчас проверяет СКР и Комитет национальной безопасности Киргизии (КНБК). По его данным, в группировку входят сотни узбеков, который проживают в Ошской области Киргизии, откуда родом Джалилов. В 2016 году многие из них вернулись из Сирии и на родине стали вербовать в группировку новых участников, а также готовить теракты. После этого «Туахид валь-джихад» была признана в Киргизии террористической организацией, ее деятельность запрещена. Однако боевики стали активно пропагандировать свои идеи через страницы в соцсетях. По данным источников «Ъ», Джалилов месяц назад был в Оше, где мог начать активно контактировать со своими земляками-радикалами. Не исключено, что он попал под их влияние, после чего получил инструкцию по подготовке теракта.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о том, что Джалилов в феврале этого года выезжал в Турцию и пытался перейти сирийскую границу. Такая версия, по данным «Интерфакса», в настоящее время также находится в проработке. «По некоторым данным, Джалилов в феврале этого года улетел на историческую родину в Киргизию, оттуда перебрался в Турцию, где предпринял попытку перехода сирийской границы», – сказал источник агентства. По его словам, на турецко-сирийской границе он был задержан и депортирован в Россию.

3 апреля в метро Петербурга были заложены два взрывных устройства. Первая бомба, спрятанная в автомобильном огнетушителе, была обнаружена и обезврежена на станции «Площадь Восстания». Второе самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в вагоне поезда в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По версии следствия, им был выходец из Киргизии, гражданин РФ 22-летний Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 пострадали. Ранее в СКР сообщили, что Джалилов имеет отношение и к бомбе, найденной на «Площади Восстания». Криминалисты обнаружили генетические следы подозреваемого на сумке, оставленной на платформе станции, в которой находилась бомба.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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