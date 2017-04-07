СМИ: бомбы в метро Петербурга должны были взорвать два террориста / Еще один взрыв мог произойти на траурных мероприятиях

Публикации за 07.04.17

В рамках расследования теракта в метро Санкт-Петербурга задержаны 8 предполагаемых сообщников выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова, совершившего, по версии Следственного комитета, самоподрыв в вагоне поезда 3 апреля. У подозреваемых изъято готовое к закладке взрывное устройство, идентичное найденному на станции метро «Площадь Восстания». Следствие пришло к выводу, что в числе задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По данным СКР, накануне в результате проведенных оперативных мероприятий задержаны 6 человек в Петербурге и два человека в Москве по подозрению в причастности к теракту в петербургской подземке. «Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков», – перечисляет ведомство имена задержанных. В квартирах задержанных «изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы», указали в ведомстве. Компоненты изъятой бомбы совпадали с теми, что остались в квартире на Гражданском проспекте, снимаемой Джалиловым. По сведениям источников «Ъ», большинство из подозреваемых являются земляками Джалилова – этнического узбека, ранее проживавшего в киргизском городе Ош. Сегодня в судах Санкт-Петербурга и Москвы будут рассматриваться ходатайства следствия об их арестах.

Следователи вышли на сообщников Джалилова, изучая телефонные звонки террориста и его переписку в электронной почте. Среди задержанных могут находиться два несостоявшихся смертника, не исключают участники расследования. Согласно этой версии, сообщник Джалилова по какой-то причине не пришел на встречу, поэтому террорист оставил лишнюю бомбу на «Площади Восстания». Со вторым взрывным устройством в рюкзаке террорист сел в поезд, где совершил самоподрыв, в результате которого погибли 14 человек, а еще около 50 получили ранения. Уточняется, что бомбы приводились в действие кнопкой, а не дистанционно.

Квартира на Товарищеском проспекте в Петербурге, в которой накануне задержали троих соратников смертника, использовалась под цех по изготовлению бомб и склад оружия, отмечает газета. Силовики изъяли готовую к использованию бомбу, спрятанную в огнетушитель. Поскольку транспортные объекты уже были взяты под усиленную охрану, ее могли взорвать на траурных мероприятиях в Петербурге в память о жертвах теракта. Насколько эта версия соответствует действительности, по словам источника «Ъ», «покажут время и Следственный комитет». В любом случае, отметил собеседник издания, можно говорить о предотвращении еще одного теракта в Петербурге.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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