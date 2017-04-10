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Публикации за 10.04.17

В метро Петербурга включили звук на металлодетекторах / Прокуратура выяснила, как террорист с бомбой пробрался в подземку

В метро Петербурга включили звук на металлодетекторах Прокуратура выяснила, как террорист с бомбой пробрался в подземку

После тотальной прокурорской проверки в метрополитене Санкт-Петербурга включили металлодетекторы. Следственный комитет изучит материалы масштабной проверки надзорного ведомства. В итоге сотрудникам метро может грозить уголовная ответственность после теракта 3 апреля.

Сегодня, 10 апреля, в ГСУ СК Санкт-Петербурга поступили результаты проверочных мероприятий, в которых принимали участие 60 прокуроров, их охват составил 67 станций и тома внутренней документации метрополитена, передает «Фонтанка». Поводом для внеплановой проверки стал беспрепятственный проход Акбаржона Джалилова на станцию метро «Академическая». Он пронес рюкзак с бомбой для взрыва в вагоне поезда и сумку с взрывным устройством, которую оставил на станции «Площадь Восстания».

Проверка показала, что за полторы минуты до входа в «Академическую» Джалилов проследовал в часть вестибюля со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля на метрополитене (СКМ). Один из них находился в будке дежурного и должен был следить за линейкой турникетов, второй вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни.

Ему на замену вышли два стажера, но какими-либо полномочиями они наделены не были. Кроме того, один из дежуривших полицейских к моменту появления Джалилова отправился по служебным надобностям на станцию «Гражданский проспект». Убедившись в возможности свободного прохода на станцию, он миновал контроль и спокойно добрался до эскалатора.

Прокурорская проверка также установила, что у металлодетекторов на всех станциях метро отключен звук, и если на «рамки» не смотреть постоянно, определить пассажира с опасным багажом нельзя. После проверки прокуратуры звук на металлодетекторах на всех станциях был включен. Прокуратура направила в СК материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

3 апреля в метро Петербурга были заложены два взрывных устройства. Первая бомба, спрятанная в автомобильном огнетушителе, была обнаружена и обезврежена на станции «Площадь Восстания». Второе самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в вагоне поезда в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По версии следствия, им был выходец из Киргизии, гражданин РФ 22-летний Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 пострадали. Отметим, что Джалилов имеет отношение и к бомбе, найденной на «Площади Восстания». Криминалисты обнаружили генетические следы подозреваемого на сумке, оставленной на платформе станции, в которой находилась бомба.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 08.04.17

В Екатеринбурге прошел траурный митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге (ФОТО). / СМИ: бомбы в метро Петербурга должны были взорвать два террориста. Еще один взрыв мог произойти на траурных мероприятиях. / Италия превратилась в центр мировой моды, благодаря русским дворянам.

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