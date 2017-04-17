Ленинградские чиновники отправили недовольных ЖКХ протестовать на кладбище / «Там все для этого имеется»

Публикации за 17.04.17

Администрация города Шлиссельбурга в Ленинградской области отправила горожан, недовольных состоянием ЖКХ, митинговать на кладбище. Чиновники пояснили, что это единственное место в городе, которое может вместить заявленное количество участников протестной акции, сообщает 47news.

По данным издания, сегодня администрация Шлиссельбурга согласовала митинг против невыносимых условий ЖКХ, который запланирован на 23 апреля. В нем должно принимать участие 250 человек.

Активисты просили городские власти предоставить им место в парке Победы, но мэрия отказала. Чиновники согласовали митинг на территории «напротив дома 2 по ул. Красный Тракт». В указанном месте расположено действующее кладбище.

«Там, где они (активисты – прим. ред.) хотели провести митинг, они просто не поместятся. А там, где им согласовано, все для этого имеется, – заявил изданию глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко. – И трибуны есть, и безопасность можно обеспечить». Чиновник уточнил, что на митинг выходят жители, недовольные работой двух управляющих компаний.

В мэрии добавили, что предоставленное место значится в списке согласованных площадок для проведения мероприятий. «Там всегда проводятся митинги, ничего необычного», – заметили в горадминистрации. В частности, на территории погоста проводятся мероприятия, посвященные освобождению города от фашистских войск и Дню Победы.

Шлиссельбург, Ленобласть, Наталья Аникина

Шлиссельбург, Ленобласть. Другие новости 17.04.17

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