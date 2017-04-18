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Политика

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Публикации за 18.04.17

Вслед за недовольными ЖКХ: в Ленобласти коммунистов отправили митинговать... на кладбище / Представители КПРФ не против: «Только перенесите туда Ленина»

Вслед за недовольными ЖКХ: в Ленобласти коммунистов отправили митинговать... на кладбище Представители КПРФ не против: «Только перенесите туда Ленина»

Администрация города Шлиссельбурга в Ленобласти вслед за , отправила митинговать на кладбище коммунистов. Представители КПРФ просили чиновников разрешить им собраться 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, в парке Победы у бюста вождя пролетариата и возложить цветы, однако горадминистрация не согласовала акцию, отправив коммунистов проводить памятную акцию на кладбище. Коммунисты в ответном послании чиновникам заявили, что не против, но потребовали перенести на погост памятник Ленину.

«Место для возложения цветов к памятнику В.И.Ленину и рекомендованное место для проведения митинга в честь дня рождения Вождя мирового пролетариата имеют между собой довольно приличное расстояние – примерно 2-2,5 км. Считаем возможным проведение митинга по указанному в рекомендации адресу, если туда же будет перенесен памятник В.И.Ленину, в срок до 22.04.2017 года», – цитирует ответ компартии городской администрации издание 47news.

Глава администрации Шлиссельбурга Николай Хоменко, в свою очередь, сообщил, что сегодня прокуратура рассматривает вопрос об отмене постановлений мэрии о проведении митингов на кладбище. «Как скажут, так и будет, – сказал чиновник. – А Ленина мы, конечно, переносить не будем».

Накануне администрация Шлиссельбурга согласовала митинг против невыносимых условий ЖКХ, который запланирован на 23 апреля, в котором должно принимать участие не более 250 человек. Активисты просили городские власти предоставить им место в парке Победы, но мэрия отказала. Чиновники согласовали митинг на территории «напротив дома 2 по ул. Красный Тракт». В указанном месте расположено действующее кладбище. Чиновники пояснили, что это единственное место в городе, которое может вместить заявленное количество участников протестной акции. «Там всё для этого есть», – заверили в горадминистрации. В администрации также сообщили, что предоставленное место внесено в список согласованных площадок для проведения массовых мероприятий.

Шлиссельбург, Ленобласть, Светлана Петрова

Шлиссельбург, Ленобласть. Другие новости 18.04.17

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