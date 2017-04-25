Силовики блокировали работы на стройке трассы М-11 / Всех рабочих и их бытовки проверяют

Публикации за 25.04.17

Строительство скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в Тосненском районе Ленинградской области остановлено. В штабе турецкой компании-подрядчика «Асталди Ичташ» (ICA) работает полиция. Стражи порядка проверяют документы и берут отпечатки пальцев у рабочих.

Как передает 47news со ссылкой на источник, рано утром 25 апреля на две площадки компании ICA зашли, предположительно, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Силовую поддержку им оказывает ОМОН. На улице припаркованы микроавтобусы силовиков.

«Перед офисом стоят сотни рабочих. Кинологи с собаками обходят служебные и жилые корпуса. Началась процедура взятия отпечатков пальцев для определения лиц, возможно находящихся в розыске. Работа полностью блокирована», – рассказал один из очевидцев. В пресс-службе компании рассказали, что не знают, каковы причины рейда.

Между тем, неделю назад в районе строительства дороги произошла авария с участием пассажирского автобуса, который перевозил работников ICA. Тогда погиб водитель автобуса, еще 16 человек пострадали. По мнению наблюдателей, не у всех из них оказались в порядке документы, что могло подвигнуть силовиков провести рейд. Нельзя исключать и то, что проверочные мероприятия могут быть связаны с ужесточением мер безопасности из-за недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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