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Северо-Запад

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Публикации за 03.05.17

Поезда из Москвы в Петербург опаздывают из-за поломки контактной сети

Поезда из Москвы в Петербург опаздывают из-за поломки контактной сети

Поезда пригородного и дальнего сообщения задерживаются под Санкт-Петербургом из-за технической неисправности на контактной сети, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

По информации РЖД, неисправность возникла на перегоне Любань – Торфяное Октябрьской железной дороги. Отмечается, что опоздание поездов №26 и №6 сообщением Москва – Санкт-Петербург составит более двух часов.

Специалисты принимают необходимые меры по устранению неисправности и минимизации времени задержек поездов, говорится в сообщении железнодорожников.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.05.17

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