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Публикации за 22.05.17

Петербуржец забаррикадировался с гранатой и обещает взорвать квартиру

Петербуржец забаррикадировался с гранатой и обещает взорвать квартиру

В Санкт-Петербурге в квартире одного из домов в Невском районе забаррикадировался мужчина с гранатом и обещает взорвать квартиру.

Сообщение об угрозах от жильца, запершегося в квартире на втором этаже девятиэтажки, расположенной по адресу Товарищеский проспект, 6, корпус 1, поступило в полицию около 11:30, передает «Фонтанка». По предварительным данным, мужчина вырвал чеку гранаты и стал угрожать взрывом. В квартире злоумышленник находится один. Сотрудники полиции и Росгвардии заблокировали первый и верхние этажи дома, а перед этим вывели жильцов, которые были на тот момент в здании.

В настоящее время правоохранители вызвали на место происшествия переговорщиков, перед которымм поставлена задача уговорить жильца отдать гранату саперам.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 19.05.17

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