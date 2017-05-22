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Публикации за 22.05.17

Полиция скрутила петербуржца, угрожавшего взорвать гранату в квартире

Полиция скрутила петербуржца, угрожавшего взорвать гранату в квартире

Житель Санкт-Петербурга, угрожавший взорвать гранату Ф-1 в квартире в жилом доме в Невском районе, задержан правоохранителями.

По предварительным данным, силовики уговорили пьяного хулигана открыть дверь. Злоумышленника схватили и доставили в отдел полиции. В ходе осмотра квартиры сотрудники Росгвардии обнаружили гранату без чеки в бельевом шкафу. «Подрывник» объяснил свой поступок ссорой с племянником, передает «Фонтанка». Злоумышленником оказался 57-летний охранник, один из нанимателей квартиры в доме №6, корпус 1, по Товарищескому проспекту.

Сообщение об инциденте в девятиэтажном жилом доме на Товарищеском проспекте поступило в полицию в 11:30. Из двух подъездов дома были эвакуированы несколько десятков жильцов.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.05.17

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