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Северо-Запад

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Публикации за 25.05.17

«Катайтесь на здоровье»: власти Петербурга пообещали не закрывать реки и каналы из-за футбола

«Катайтесь на здоровье»: власти Петербурга пообещали не закрывать реки и каналы из-за футбола

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что реки и каналы города закрывать не будут во время проведения матчей Кубка конфедераций.

По словам градоначальника, «ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове», передает «Интерфакс».

«Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве – все это остается, – заявил Полтавченко. – Катайтесь на здоровье».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении «усиленных мер безопасности» на территории тех регионов, в которых пройдут матчи Кубка Конфедераций, и на прилегающих к ним акваториях. Документ предписывал Минтрансу установить с 1 июня по 4 июля запретные для плавания районы акватории и определить случаи, на которые действие запретов не распространяется. Вероятное введение запрета на движение туристических речных трамвайчиков и катеров по рекам и каналам Петербурга вызвало серьезное беспокойство у представителей турбизнеса, которые отмечали, что перекрытие акватории обернется большими финансовыми потерями.

Позднее появились сообщения о том, что Росморречфлот согласовал «координаты зоны акватории, прилегающей к Крестовскому острову, запретной для передвижения, остановки и стоянки на якоре судов». Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил РБК, что ограничение будет действовать «в общей сложности» 48 часов в период проведения Кубка Конфедераций.

Кубок конфедераций ФИФА пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Российские футболисты сыграют в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии. В группе В будут соревноваться сборные Австралии, Германии, Камеруна и Чили.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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