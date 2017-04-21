Власти Петербурга просят главу Минтранса не закрывать реки и каналы из-за футбола

Публикации за 21.04.17

Власти Петербурга обратились к главе Минтранса РФ Максиму Соколову из-за планов ведомства закрыть реки и каналы города во время проведения Кубка конфедераций. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

В письме, отправленном на имя министра, губернатор Георгий Полтавченко попросил Соколова не закрывать городскую акваторию, передает «Фонтанка». Он обратил внимание на то, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона, в том числе от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Санкт-Петербурга.

По мнению губернатора, решение Минтранса может нанести «существенный удар по туристической отрасли региона, а также по экономике портовых предприятий», отметил Кибитов. Отдельный пункт обращения касается общегородского праздника выпускников школ «Алые паруса», поскольку самая красочная часть торжества проходит в акватории Невы.

Губернатор Полтавченко просит главу Минтранса уменьшить срок действия ограничения, конкретизировать «запретную зону», а не перекрывать более чем на месяц всю акваторию Невы и каналы.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует закрыть на весь июнь водные артерии Санкт-Петербурга, Москвы и морской порт Сочи для парусников, маломерных и прогулочных судов на весь июнь для обеспечения безопасности проведения матчей Кубка конфедераций FIFA-2017. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничения будут действовать с 1 июня до 4 июля. В запретные для плавания районы предлагается включить акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) морских портов Санкт-Петербурга, порт в Сочи, а также участки внутренних водных путей в границах Петербурга, Москвы и Казани. В этих районах будут запрещены стоянки и передвижение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

Исключение составят только водные транспортные средства, привлекаемые для участия в футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовый флот (лоцманские, мусоровозы, буксиры и иные) и спасательные суда, отмечается в документе.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 21.04.17

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