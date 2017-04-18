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Северо-Запад

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Публикации за 18.04.17

Реки и каналы Петербурга, Москвы и Казани закроют на месяц из-за футбола

Реки и каналы Петербурга, Москвы и Казани закроют на месяц из-за футбола

Водные артерии Санкт-Петербурга, Москвы и морской порт Сочи закроют для парусников, маломерных и прогулочных судов на весь июнь для обеспечения безопасности проведения матчей Кубка конфедераций FIFA-2017. Соответствующее решение подготовило Министерство транспорта России. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ограничения будут действовать с 1 июня до 4 июля. В запретные для плавания районы предлагается включить акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) морских портов Санкт-Петербурга, порт в Сочи, а также участки внутренних водных путей в границах Петербурга, Москвы и Казани. В этих районах будут запрещены стоянки и передвижение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

Исключение составят только водные транспортные средства, привлекаемые для участия в футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовый флот (лоцманские, мусоровозы, буксиры и иные) и спасательные суда, отмечается в документе.

Пароходные компании Санкт-Петербурга выступили против временного закрытия рек и каналов северной столицы и направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не отменять в июне навигацию, мотивируя тем, что эта мера «бессмысленная» и «нанесет вред имиджу города», передает РБК.

В 2017 году навигация по рекам и каналам Петербурга открылась 14 апреля, с этой даты началась регулярная разводка мостов.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.04.17

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