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Публикации за 29.05.17

В Петербурге пациентка частной клиники лишилась 22 здоровых зубов

В Петербурге пациентка частной клиники лишилась 22 здоровых зубов

Врач одной из частных стоматологических клиник Санкт-Петербурга обвиняется в мошенничестве. Медик ввела в заблуждение пациентку и удалила ей 22 здоровых зуба. Жертва мошенницы заплатила за ненужное вмешательство более 800 тысяч рублей.

По данным следствия, история началась еще в 2014 году, когда стоматолог при осмотре рассказала 43-летней пациентке о предстоящем лечении. В результате врач удалила у женщины 22 здоровых зуба, а вместо них установила «мосты» ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба городского главка СКР. В общей сложности пациентка заплатила мошеннице 843 тысячи рублей.

В настоящее время следователи проверяют причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 29.05.17

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