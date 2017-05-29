В Петербурге пациентка частной клиники лишилась 22 здоровых зубов

Публикации за 29.05.17

Врач одной из частных стоматологических клиник Санкт-Петербурга обвиняется в мошенничестве. Медик ввела в заблуждение пациентку и удалила ей 22 здоровых зуба. Жертва мошенницы заплатила за ненужное вмешательство более 800 тысяч рублей.

По данным следствия, история началась еще в 2014 году, когда стоматолог при осмотре рассказала 43-летней пациентке о предстоящем лечении. В результате врач удалила у женщины 22 здоровых зуба, а вместо них установила «мосты» ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба городского главка СКР. В общей сложности пациентка заплатила мошеннице 843 тысячи рублей.

В настоящее время следователи проверяют причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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