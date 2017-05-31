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Публикации за 31.05.17

Стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, скрылась от следствия

Стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, скрылась от следствия

Врач одной из частных стоматологических клиник Петербурга, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета РФ.

Следователи не успели допросить стоматолога. Местонахождение подозреваемой в мошенничестве пока не установлено, передает «Интерфакс». Между тем, по данным «Фонтанки», женщина сбежала на Кавказ.

Как сообщал «Новый День», медик ввела в заблуждение пациентку и удалила ей 22 здоровых зуба. Жертва мошенницы заплатила за ненужное вмешательство 843 тыс. рублей. Вместо зубов врач установила пациентке «мосты» ненадлежащего качества. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Отмечалось, что следователи проверяют причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 31.05.17

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