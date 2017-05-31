«Не ведись на провокации, думай головой». Петербуржцев предупредили об опасности акций протеста (ФОТО)

Публикации за 31.05.17

Власти Санкт-Петербурга предостерегли горожан от участия в несогласованных протестных акциях. Соответствующий призыв содержится в разработанной городским Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности памятке, опубликованной на сайте комитета.

Заголовок памятки гласит: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой – не ведись на провокации». В документе петербургские власти, обращаясь к жителям города на «ты», призывают «прежде всего, принять к сведению», что «любое публичное массовое мероприятие, в том числе протестного характера», должно быть согласовано с «соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации». Горожанам, «до принятия решения об участии» в такой акции, советуют выяснить, кто ее «организует, подавалась ли и согласована ли властями заявка на его проведение», а затем «оценить степень своего доверия к полученной информации».

В памятке также указывается, что протестный митинг и народный сход – «это не массовое гуляние или флэшмоб». Горожан при этом предупреждают, что «массовая акция протеста – мероприятие с повышенной степенью опасности для всех ее участников», отмечая, что «для любой акции протеста характерна идея противостояния ее участников и тех, против кого она направлена – чиновников, органа власти, полиции».

По мнению чиновников, у участников протестов «способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает – срабатывает так называемая «психология толпы» и возникает «ложная уверенность отсутствия личной ответственности за происходящее». «Это вкупе с выплеском возмущения освобождает дремлющую в любом из нас агрессию», – предупреждают власти города.

«Следует помнить, что участник протестной акции, под руководством организаторов, нередко преследующих противоправные цели (организация массовых беспорядков, уничтожение имущества, незаконные действия в отношении органов власти, сотрудников правопорядка и т.п.) под воздействием «психологии толпы» может стать легко управляемой марионеткой, объектом манипулирования», – подчеркивается в памятке.

Чтобы «мирно выразить свою гражданскую позицию и не вступить в конфликт с законом», чиновники рекомендуют брать с собой паспорт, не спорить с полицейскими, воздерживаться от нецензурной брани в их адрес и «выполнять все их требования», а в случае задержания – «не делать ничего, что можно трактовать, как насильственные действия в отношении сотрудников полиции, вести себя корректно и вежливо».

В документе власти также напомнили о штрафах и других видах наказания за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Между тем в соцсетях сообщают, что социальная реклама с аналогичными призывами появилась на улицах Сантк-Петербурга. Текст на рекламных плакатах сопровождается изображением человека, которым управляют с помощью нитей, как марионеткой.

Стоит отметить, что весной этого года протестные акции в Санкт-Петербурге завершались массовыми задержаниями. На акции против коррупции 26 марта были задержаны около 130 человек, на акции «Открытой России» 29 апреля против выдвижения президента Путина на третий срок – до 50 человек.

Ближайшая массовая акция протеста в Петербурге запланирована на 12 июня, передает «Интерфакс». Организаторы подали в Смольный заявку о проведении митинга на Марсовом поле.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.05.17

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