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Публикации за 31.05.17

«Не ведись на провокации, думай головой». Петербуржцев предупредили об опасности акций протеста (ФОТО)

«Не ведись на провокации, думай головой». Петербуржцев предупредили об опасности акций протеста (ФОТО)

Власти Санкт-Петербурга предостерегли горожан от участия в несогласованных протестных акциях. Соответствующий призыв содержится в разработанной городским Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности , опубликованной на сайте комитета.

Заголовок памятки гласит: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой – не ведись на провокации». В документе петербургские власти, обращаясь к жителям города на «ты», призывают «прежде всего, принять к сведению», что «любое публичное массовое мероприятие, в том числе протестного характера», должно быть согласовано с «соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации». Горожанам, «до принятия решения об участии» в такой акции, советуют выяснить, кто ее «организует, подавалась ли и согласована ли властями заявка на его проведение», а затем «оценить степень своего доверия к полученной информации».

В памятке также указывается, что протестный митинг и народный сход – «это не массовое гуляние или флэшмоб». Горожан при этом предупреждают, что «массовая акция протеста – мероприятие с повышенной степенью опасности для всех ее участников», отмечая, что «для любой акции протеста характерна идея противостояния ее участников и тех, против кого она направлена – чиновников, органа власти, полиции».

По мнению чиновников, у участников протестов «способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает – срабатывает так называемая «психология толпы» и возникает «ложная уверенность отсутствия личной ответственности за происходящее». «Это вкупе с выплеском возмущения освобождает дремлющую в любом из нас агрессию», – предупреждают власти города.

«Следует помнить, что участник протестной акции, под руководством организаторов, нередко преследующих противоправные цели (организация массовых беспорядков, уничтожение имущества, незаконные действия в отношении органов власти, сотрудников правопорядка и т.п.) под воздействием «психологии толпы» может стать легко управляемой марионеткой, объектом манипулирования», – подчеркивается в памятке.

Чтобы «мирно выразить свою гражданскую позицию и не вступить в конфликт с законом», чиновники рекомендуют брать с собой паспорт, не спорить с полицейскими, воздерживаться от нецензурной брани в их адрес и «выполнять все их требования», а в случае задержания – «не делать ничего, что можно трактовать, как насильственные действия в отношении сотрудников полиции, вести себя корректно и вежливо».

В документе власти также напомнили о штрафах и других видах наказания за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Между тем в соцсетях сообщают, что социальная реклама с аналогичными призывами появилась на улицах Сантк-Петербурга. Текст на рекламных плакатах сопровождается изображением человека, которым управляют с помощью нитей, как марионеткой.

Стоит отметить, что весной этого года протестные акции в Санкт-Петербурге завершались массовыми задержаниями. На акции против коррупции 26 марта были задержаны около 130 человек, на акции «Открытой России» 29 апреля против выдвижения президента Путина на третий срок – до 50 человек.

Ближайшая массовая акция протеста в Петербурге запланирована на 12 июня, передает «Интерфакс». Организаторы подали в Смольный заявку о проведении митинга на Марсовом поле.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.05.17

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