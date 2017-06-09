В Петербурге студентов-медиков призвали не участвовать в митинге 12 июня

Ректорат Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И.И.Мечникова призвал студентов не участвовать в несанкционированной акции протеста, которая запланирована на 12 июня. Обращение опубликовано на сайте вуза. Руководство образовательного учреждения просит «проявить стойкость и благоразумие», не поддаваться на провокации и не допускать беспорядков.

Руководство вуза также отмечает, что 12 июня в Петербурге пройдут разрешенные мероприятия, цель которых – «поддержка незыблемого курса президента на развитие демократии в России». «По достоверной информации, в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде», – говорится в обращении.

«Как эти действия могут отразиться на Вас?! Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?! Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором Вы получаете знания, умения, навыки», – предупредили в ректорате. Студентам предложили изменить жизнь в стране «законным и демократическим путем», «упорной работой и учебой».

Ранее комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга опубликовал памятку с предостережением от участия в несанкционированных акциях протеста. Социальная реклама с аналогичными призывами появилась на улицах города. Сторонники Навального планируют провести митинг в Петербурге 12 июня. Власти города не согласовали мероприятие в центре города и предложили перенести его в Удельный парк на севере Петербурга. Организаторы митинга намерены выйти на Марсово поле, несмотря на позицию Смольного, отмечает «Интерфакс».

Стоит отметить, что минувшей весной протестные акции в Санкт-Петербурге завершились массовыми задержаниями. На акции против коррупции 26 марта были задержаны около 130 человек, на акции «Открытой России» 29 апреля против выдвижения президента Путина на третий срок – до 50 человек.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 08.06.17

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