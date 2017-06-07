Балетмейстер Мариинского театра погиб на приеме у стоматолога

СКР по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева. Культурный деятель скончался во время оказания стоматологических услуг в одной из частных медицинских клиник.

Чтобы установить причины смерти балетмейстера, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится на сайте питерского управления СКР. В клинике изъяты медицинские документы, проводится проверка.

Трагедия произошла в клинике «Доктор Лившиц» 2 июня, пишет местный портал «Фонтанка». Вихарев обратился к стоматологам, чтобы удалить несколько зубов и заменить их имплантами. Мужчина умер прямо в кресле после инъекции снотворного. Балетмейстера погрузили в медикаментозный сон, из которого он не вышел.

Доктора зафиксировали у пациента остановку дыхания, остановку сердечной деятельности, отсутствие пульса на сонных артериях. По данным издания, медики в течение получаса проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Официальная причина смерти пока не называется, врачи предположили тромбоэмболию – закупорку легочной артерии.

Прощание с Сергеем Вихаревым состоится утром 8 июня, сообщил Мариинский театр. Похоронят балетмейстера на Серафимовском кладбище.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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