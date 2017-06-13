«Ударил по лицу»: возбуждено дело о нападении на полицейского в Петербурге 12 июня

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о нападении на полицейского в ходе несанкционированной протестной акции в День России, говорится в сообщении СУ СК РФ по Петербургу.

Дело возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным ведомства, «12 июня около 14.00 на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга, неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского». Следствие устанавливает подозреваемого.

По данным МВД РФ, во время несанкционированной акции протеста сторонников скандального политика Алексея Навального в Петербурге накануне были задержаны 500 человек.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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