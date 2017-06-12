В Петербурге задержаны более 300 участников несанкционированного протеста

Сегодня в Петербурге ходе несанкционированной акции протеста на Марсовом поле задержаны более 300 человек. По данным «Фонтанки», митинг практически завершился, а протестующие пытаются прорваться в центр города, который блокирован полицией и грузовиками.

По данным издания, на Дворцовой площади сейчас стоит около 25 поливальных машин, хотя в городе идет дождь. Автомобили загородили почти всю площадь со стороны Невского проспекта. Также на площади стоит несколько самосвалов. Восемь КРазов замечены на набережной Мойки.

Согласно неофициальным подсчетам, в акции на Марсовом поле приняли участие порядка 10 тысяч человек. В Смольном говорят о 3,5 тысячах протестующих.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.06.17

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