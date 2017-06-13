Глава СПЧ: Навальный – провокатор / Оппозиционер арестован на 30 суток

Симоновский суд Москвы назначил оппозиционному политику Алексею Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста. Основание – нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

«Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации) и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста», – цитирует «Интерфакс» постановление судьи Анастасии Лоскутовой, оглашенное в ночь на вторник.

Таким образом, суд посчитал несостоятельными доводы адвокатов Навального, которые просили прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого ему правонарушения.

Как пояснил адвокат Вадим Кобзев, его подзащитному не может быть вменено именно повторное правонарушение, так как ранее он был привлечен к ответственности по другому административному составу. В крайнем случае, считает его коллега Константин Терехов, протокол должен был бы быть составлен по статье 20.2.2 КоАП, то есть за организацию одновременного массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка.

Известно также, что суд отказался взять отвод, о котором просили адвокаты оппозиционера, так как, по их мнению, налицо необъективное отношение к поступившему судьям материалу. «Помимо того, что суд объективно показал, что он предвзято относятся к рассмотрению данного дела, отклонив все наши предыдущие ходатайства, он еще и согласовывал во внепроцессуальном порядке данное дело вместе с сотрудниками полиции», – утверждает Терехов.

Кобзев в свою очередь добавил, что у защиты имеются вещественные доказательства этому, в частности, фотография сотрудника, который в отделении полиции сказал кому-то по телефону, что «материалы составлены и сейчас их везут в Симоновский суд, чтобы судья согласовал их». Кроме того, суд не стал возвращать административный протокол назад в полицию Даниловского района для устранения выявленных защитой Навального нарушений. По мнению защиты, в протоколе не указано время совершения правонарушения, а также его конкретные обстоятельства.

«В 13:30 я вышел из лифта и был задержан. Я не знаю, может быть, выход из лифта является административным правонарушением. Непонятно, каким образом, находясь в подъезде своего дома, я организовал митинг. Время совершения правонарушения это совершенно ключевая вещь», – заявил Навальный.

В начале заседания адвокаты просили суд отложить заседание, чтобы дать им возможность ознакомиться с материалами дела и собрать доказательства невиновности оппозиционера. «Девушка (в отделении полиции), которая писала протокол, ушла сделать копии, и в это время мы узнали, что Навального увезли в суд. Времени для сбора каких-либо доказательств у нас не было. В данной ситуации отложение рассмотрения в один день является разумным сроком, чтобы Навальный имел право реализовать свое право на защиту», – заявил Кобзев.

Ранее, в понедельник, в пресс-службе столичной полиции сообщили, что Навальный задержан, и в отношении него будут составлены административные протоколы. «Алексей Навальный, разместивший в сети Интернет призывы переместиться с проспекта Сахарова, где идёт мероприятие оппозиции, согласованное мэрией Москвы, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях, которые будут переданы в суд для принятия решения», – сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

По данным пресс-службы, протоколы планировалось составить «по ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ».

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал призывы Навального к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста на Тверской улице в центре Москвы провокацией, передает РБК. По его словам, задержаны были как случайные люди, которые не собирались принимать участия в массовом мероприятии, так и те, кто сознательно пришел на Тверскую после призыва политика.

«Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были, наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею ввиду поведение господина Навального, который призвал своих сторонников идти на Тверскую, вместо того, чтобы участвовать в согласованном с властями города мероприятии на проспекте академика Сахарова», – заявил он Федотов.

Кроме того, он заявил, что считает действия Навального «контрпродуктивными». «Я полагаю, что это была провокация с его стороны и она абсолютно контрпродуктивна. Потому что если он действительно хочет каких-то изменений к лучшему в политике нашей страны, их надо добиваться законными методами, а не противозаконными», – отметил Федотов.

Напомним, 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли антикоррупционные митинги. В Москве акция изначально была согласована на проспекте Сахарова, однако накануне мероприятия ее организатор Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу. Власти столицы назвали действия Навального провокацией. По официальным данным, акция собрала 5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 823 задержанных, МВД – о 650 задержанных в Москве и в Санкт-Петербурге.

Москва, Иван Гридин

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