«Последний залп Навального в битве с Кремлем» / Западные СМИ оценили протестные выступления в России

Тему антикоррупционного митинга, переросшего в открытую провокацию скандального политика Алексея Навального, подхватили все крупнейшие зарубежные газеты. По мнению западной прессы, эти события в очередной раз показали жесткость и авторитарность Кремля, а Навальный якобы стал «лидером» всей российской оппозиции.

Британская газета The Times называет случившееся в Москве «странными» событиями.

«На Тверской (улице), которая была закрыта для движения, можно было наблюдать странные сцены, так как протестующие были смешаны с тысячами людей, которые собрались на исторический фестиваль. Подростков с флагами России преследовал ОМОН, все это проходило на фоне инсценировок, где актеры, одетые как викинги, инстинктивно поднимали свои щиты, видя приближающуюся к ним толпу», – пишет издание.

Немецкая газета Der Spiegel со своей стороны отмечает, что протестующие были разделены на две группы, и меньшая часть прошла по одобренному маршруту, выступая, в том числе, против программы реновации Москвы.

Однако издание подчеркивает, что большая часть демонстрантов, ворвавшаяся на Тверскую, была разогнана полицейскими, которые «очевидно, без разбора уводили демонстрантов, независимо от того, выкрикивали они лозунги или нет, и были у них плакаты или нет». «Возможно, в четверг во время прямой линии с президентом, Путин прокомментирует прошедшие протесты», – предполагает газета.

Как отмечается в колонке Леонида Бершидского в Bloomberg, в минувший понедельник «удивленные масштабом мартовских протестов российские авторитарные власти» постарались не допустить повторения тех событий 26 марта. «По всей стране прошли аресты сотен людей, в том числе лидера оппозиции Алексея Навального», – говорится в материале. При этом автор сомневается, что новые санкции, которые готов запустить Вашингтон в ответ на очередное нарушение «основных демократических ценностей» ударит по нынешней власти, а не по оппозиции.

«То, что Путин успешно использует западную враждебность по отношении к России в качестве оправдания для закручивания гаек – очевидно», – утверждает Бершидский.

При этом он подчеркивает, что поддерживать «лидера оппозиционеров» в России становится все опаснее. «В то же время протесты стали опасны из-за задержаний и избиений, и для лидера оппозиции становится все сложнее вести эффективные кампании, так как и его бизнес-партнеры теперь боятся с ним сотрудничать», – говорится в статье. При этом в материале акцентируется внимание на том, что из-за госпропаганды многие граждане России считают Навального агентом, который действует в интересах Запада.

«Но Навальный продолжает борьбу и заявляет, что будет баллотироваться на выборах президента России в 2018 году против Путина, несмотря на судимости и сфабрикованные обвинения», – говорится в материале.

Британская газета The Guardian назвала прошедшую акцию «последним залпом Навального в битве с Кремлем», который должен был показать, станет ли оппозиционер реальной силой и угрозой для власти в России или все это было всего лишь «осечкой».

При этом издание признает, что московские власти «пошли на редкую уступку оппозиции», разрешив Навальному провести митинг практически в центре Москвы в День России.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер, комментируя события в Москве, заявил, что Белый дом «решительно осуждает задержание сотен мирных демонстрантов». По его словам, в России в очередной раз «оскорбили основные демократические ценности».

Напомним, 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли антикоррупционные митинги. Скандальный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, где проходил исторический фестиваль «Времена и эпохи».

Власти столицы назвали действия Навального провокацией. По официальным данным, акция собрала 5 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 823 задержанных, МВД – о 650 задержанных в Москве и в Санкт-Петербурге.

Навальный был задержан в подъезде своего дома. В ночь на вторник Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. Основание – нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Москва, Мария Вяткина

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