Лимонов: Навальный и Собянин «опять действовали тандемом»

Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов назвал вчерашние акции протеста в Москве «буржуйскими», а их инициатор Алексей Навальный, по его оценке, вновь действовал в тандеме с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Лимонов оценил участников вчерашнего хождения по Тверской как «толпу с лицами Альбац, Венедиктова, сотрудников их изданий, офисного планктона и посетителей сети кафе «Жан-Жак». По его словам, Навальный смог призвать под свои знамена «только сытеньких столичных клерков, но даже ему они нужны лишь как массовка».

Как иронизирует Лимонов, «полководец» Навальный и мэр Москвы Сергей Собянин, некогда соперники на выборах, «опять действовали ансамблем, тандемом»: Навальный призвал свои «войска» идти «на страшно разрытую по приказу Собянина Тверскую».

«Риск быть задавленными, переломать ноги был и не такой уж призрачный. Вполне реальный был риск, могла случиться Ходынка. По моему мнению, Навальный на Ходынку и рассчитывал», – сказал Лимонов в комментарии порталу um.plus.

При этом Лимонов невысоко оценил результаты «выхода навальновцев».

«На проспекте Сахарова согласованный митинг протеста собрал по данным ГУВД – 1800 человек. В несогласованной публичной акции на Тверской улице приняли участие «порядка 4,5 тысячи человек». Не так плохо по нынешним временам, однако ничтожно мало, чтобы повлиять на власть», – констатировал писатель.

Он также назвал акции по «терминологии Солженицына» митингами «образованщины» – так «презрительно называл Александр Исаич советскую интеллигенцию: поверхностно образованную, однако заносчивую и отличающуюся уже тогда огромным презрением к народу». Иными словами – прослойка диссидентской городской интеллигенции, их дети и внуки, которые «отлично устроились в новой буржуазной России, работают в фирмах с иностранным капиталом, снуют адвокатами и литературоведами, переводчиками и спецами по интернету, служат в министерствах и госкорпорациях, в банках». При этом живут они материально неплохо, «много лучше народа», а вот во власти «представлены кое-как».

«На целый класс они не тянут, их не наберётся, – дает оценку Лимонов. – Но потревожить Москву или Питер «рассерженные интеллигенты» вполне способны».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.06.17

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