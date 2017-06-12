Абсурдное скотство в центре Москвы / Политолог Глеб Кузнецов о провокации Алексея Навального

Скандальный политик Алексей Навальный, спровоцировавший сегодняшние массовые беспорядки в центре Москвы, нарушил все устоявшиеся этические нормы, превратив протест в абсурдное подлое скотство. Как считает известный политолог Глеб Кузнецов, инициатор случившегося в очередной раз подставил людей под дубинки полиции.

«Какое-то мерзкое ощущение остается от увиденного сегодня. А сейчас еще пойдет очередная серия – приговоры. И будут призывать посочувствовать «несчастным», которые всего лишь «вышли погулять с российским флагом». О каком сочувствии тут говорить можно? Когда фанат, вдруг сойдя с ума, начинает лезть в центральные нефанатские сектора и бросать петарды в «кузьмичей» – с ним поступят строже, чем когда он привычно буйствует у себя в секторе. И так везде», – отметил Кузнецов в своей публикации в «Фейсбуке».

Политолог подчеркнул, что «любая деятельность – это совокупность формальных и неформальных правил и договоров». «И если ты их начинаешь рвать, не стоит рассчитывать на всеобщее восхищение: «Наш мальчик смело раздвигает границы! Вот – настоящая политика!». Нет. Не политика. Скотство, за которое к тому же пострадают другие… Подлость мелочная. Не оправданная ничем. Ни тактикой, ни стратегией», – отметил эксперт.

«Всегда была какая-то этика. Правила были понятны, стороны раз и навсегда определены. Общим местом было невовлечение нонкомбатантов во все эти дела. Игры для игроков. Я это все проходил и когда мальчишкой был, и когда в политических движах участвовал. «Банду Ельцина под суд. Янки Борьку не спасут» – и вперед винтиться. И вот сегодня непонятно за каким хреном ситуация опрокинулась в политике», – обратил внимание политолог.

При этом он добавил, что в весь этот абсурд на Тверской улице оказались вовлечены тысячи людей, которые «совсем не при делах» – дети, туристы, реконструкторы и тп, пришедшие на традиционные праздничные гуляния в центр Москвы.

«Вот зачем? Какую задачу порешали? Показали, что «нас много»? Нет, не показали. Две тысячи в максимуме на Сахарова, ну и еще тысяч пять – опять же в максимуме на Пушкинской. Даже если «сахаровских» антиреноваторов засчитать Навальному – проиграли митингу по реновации разгромно. Показали оппозиционную силушку перед прямой линией? Нет. Не показали опять же. Ничего, в общем, нового не продемонстрировано. Ни в плане количественном, тут спад, ни в плане качественном, идейном – тут подъем так и не начался с 26 марта», – отметил Кузнецов.

По его оценке, в итоге нарушены все формальные и неформальные правила. «Навальный изящно вышел из ситуации с идеологическим и количественным кризисом собственного проекта, подставив людей под дубинки? Согласен. Но стоило ли оно того?», – задается вопросом Кузнецов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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