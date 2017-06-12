День России в Москве: в центре столицы на несанкционированной протестной акции задержаны сотни человек

В центре Москвы в ходе несанкционированной властями протестной акции задержано порядка 100 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на штаб оппозиции. В твиттере очевидцы сообщают о десятках задержанных в районе Тверской улицы.

В числе тех, кто попал в автозак на Пушкинской, оказались оппозиционные активисты Мария Баронова, Вячеслав Мальцев и Марк Гальперин. По словам очевидцев, Гальперина в автозак занесли, отмечает «ОВД-Инфо».

Вместе с тем на Пушкинской площади при большом скоплении людей неизвестные распытали газ раздражающего действия. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, ОМОН задержал человек 20, певших гимн России. Все кричат «Россия будет свободной», – отметила она в твиттере. Очевидцы также сообщают о десятках задержанных за выкрикивание антиправительственных лозунгов.

Ближе к 16:00 полиции и Росгвардии удалось вытеснить людей с пересечения Тверской и Бульварного кольца, задержав при этом большое количество людей возле магазина «Армения». При этом полицейские, по словам корреспондента РБК, применяли дубинки и задерживали всех подряд.

Часть участников акции переместилась в район улиц Малая и Большая Дмитровка. Большую группу полицейские выдавили в подземный переход, что привело к давке. Выход со станции метро Тверская при этом был закрыт.

В числе задержанных также оказался организатор санкционированного митинга на проспекте Сахарова – директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. «Я прибыл на площадку проведения митинга на Сахарова, где меня задержала полиция», – сказал Рубанов «Интерфаксу». Сообщается, что он был доставлен в ОВД «Красносельское».

Наблюдатели от Совета по правам человека при президенте РФ, которых цитирует «Интерфакс», отмечают множество провокаций, а также участие несовершеннолетних и жесткие действие ОМОНа на месте несанкционированной акции.

Член Совета Игорь Борисов ответил, что на Тверской была предпринята попытка организовать митинг. По его словам, действия полиции, которые он лично наблюдал, были корректными. «На моих глазах дубинки применены не были», – сказал он.

«Часть людей с Сахарова пошли на Тверской, насколько людей залезли на окна третьего этажа, около рамок люди выкрикивают лозунги», – сообщил другой член СПЧ Андрей Бабушкин.

«Если вначале задержанных было мало, можно было говорить о десяти задержанных, то сейчас буквально каждую минуту подводят. Я вижу, омоновцы ведут жестко, прижимают к земле, заставляют двигаться бегом, необходимости в этом я не вижу», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.06.17

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