В Москве задержан провокатор, устроивший «газовую атаку» на Пушкинской площади

В Москве задержан злоумышленник, который распылил перцовый аэрозоль на Пушкинской площади во время большого скопления людей. Как сообщила пресс-служба Росгвардии, в результате «газовой атаки» сотрудник ОМОНа получил ожог глаза.

«В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза», – говорится в сообщении Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что нарушитель общественного порядка задержан правоохранительными органами.

Сотруднику ОМОН оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, накануне инициатор антикоррупционной протестной акции Алексей Навальный призвал своих соратников выйти на несанкционированное властями шествие в центр Москвы на Тверскую улицу, где в этот момент проводились традиционные праздничные мероприятия. В результате это провокации были задержаны и избиты сотни человек, в том числе не участвующие в акции навальнистов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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