В Москве возбуждено уголовное дело за «газовую атаку» против бойца Росгвардии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распыления газа во время несанкционированной акции в Москве, в результате чего пострадал сотрудник Росгвардии, Как сообщила пресс-служба СКР, расследование ведется в рамках ч. 1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 12 июня недалеко от дома №18 корп. 1 на Тверской улице. Один дин из участников несанкционированной акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России прошли антикоррупционные митинги. Скандальный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, где проходил исторический фестиваль «Времена и эпохи».

Власти столицы назвали действия Навального провокацией. По официальным данным, акция собрала 5 тысяч человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 823 задержанных, МВД – о 650 задержанных в Москве и в Санкт-Петербурге.

Навальный был задержан в подъезде своего дома. В ночь на вторник Симоновский суд Москвы назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. Основание – нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.06.17

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