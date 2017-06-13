Распылитель газа на Пушкинской площади оказался подростком

Провокатором, который накануне в ходе несогласованной акции распылил перцовый газ на Пушкинской площади в Москве, оказался подросток. Как сообщила координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова, подозреваемый в причинении вреда здоровью бойцу Росгвардии несовершеннолетний.

По словам Бароновой, которую цитирует «Интерфакс», «Открытая Россия» уже предоставила ему адвоката.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 12 июня недалеко от дома №18 корп. 1 на Тверской улице. Один дин из участников несанкционированной акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Москва, Ольга Ветрова

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