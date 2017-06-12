Мэрия Москвы: В провокации в центре столицы принимали участие порядка 5 тысяч человек

В несанкционированной протестной акции сторонников скандального политика Алексея Навального приняли участие не более пяти тысяч человек. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. По его словам, эта провокация пресечена.

Комментируя ситуацию «Интерфаксу» Черников отметил, что «это была стопроцентная провокация людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова».

Гражданские активисты, которые отслеживают задержание своих соратников, сообщают, что на данный момент в районе Тверской задержано порядка 200 человек. В их отношении составлены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.

Москва, Светлана Антонова

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