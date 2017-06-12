Понедельник, 12 июня 2017, 16:43 мск

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Полиция объяснила причины задержания Навального

Полиция объяснила причины задержания Навального

Московский главк МВД объяснил задержание скандального политика Алексея Навального: это связано с нарушением порядка организации митингов после его призывов к своим соратникам выйти на несанкционированное шествие на Тверскую улицу.

Как говорится в официальном сообщении московской полиции, Навальный доставлен в отдел внутренних дел для составления протоколов об административном правонарушении. Речь идет о ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение правил организации митингов») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Согласно Кодексу, эти нарушения караются штрафом, обязательными работами или административным арестом до 30 суток.

Предполагается, что протоколы будут переданы в суд для принятия решения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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