Навальный задержан в подъезде своего дома

Скандальный политик Алексей Навальный, призывавший своих сторонников выйти сегодня на несанкционированное шествие на Тверскую улицу, задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Первоначально о задержании Навального сообщила его жена Юлия.
Как сообщал «Новый День», ранее сегодня прокуратура и полиция Москвы обратились с предупреждением к организаторам и участникам несогласованной акции на Тверской улице о недопустимости нарушений закона. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий надзорное ведомство направило инициатору протеста Навальному предостережение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 12.06.17
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