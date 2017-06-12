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Навальный задержан в подъезде своего дома

Навальный задержан в подъезде своего дома

Скандальный политик Алексей Навальный, призывавший своих сторонников выйти сегодня на несанкционированное шествие на Тверскую улицу, задержан сотрудниками полиции в подъезде своего дома. Эту информацию подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Первоначально о задержании Навального сообщила его жена Юлия.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня прокуратура и полиция Москвы обратились с предупреждением к организаторам и участникам несогласованной акции на Тверской улице о недопустимости нарушений закона. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий надзорное ведомство направило инициатору протеста Навальному предостережение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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