В Петербурге задержали выбившего полицейскому зуб подростка / Ему грозит до 5 лет заключения

В Петербурге по подозрению в нападении на полицейского во время несанкционированного митинга на Марсовом поле, который состоялся 12 июня, задержали подростка. Уголовное дело было возбуждено после того, как неизвестный ударом кулака выбил зуб сотруднику полиции.

Задержание провели сотрудники Центра «Э» 14 июня пишет «Фонтанка». По словам источников издания, задержание произошло 14 июня по месту проживания несовершеннолетнего. Оперативники доставили подозреваемого в 78-й отдел полиции Центрального УМВД. Ему грозит ответственность по статье «насилие в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

17-летний подросток действительно проходит по делу о нападении на полицейского во время митинга 12 июня, рассказал помощник депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Коваленко. «Я говорил с его матерью, которая сейчас сидит на допросе. Ему вменяется нападение на полицейского», – приводит РБК слова народного избранника.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, во время несанкционированного митинга, который проходил на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня, были задержаны 73 несовершеннолетних. В отношении большинства задержанных подростков были составлены протоколы по ст.20.2. ч.5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом на 11 несовершеннолетних были оформлены протоколы и по ст.19.3 ч.1 (неповиновение законному требованию полицейского). Кроме того, по тем или иным причинам в отношении 30 задержанных несовершеннолетних протоколы не составлялись, указала омбудсмен.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.06.17

Интервью с ровесницей Великого Октября: «Я очень хочу вновь увидеть социализм». «Мы были за справедливость, а сейчас – ее нет. И люди видят эту неправду». / Американский Сенат одобрил новые санкции против России. / Российские аграрии терпят миллиардные убытки из-за африканской чумы свиней. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»