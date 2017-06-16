Росгвардия: на митинге в Петербурге неизвестный пырнул ножом омоновца

В Санкт-Петербурге во время акции протеста 12 июня неизвестный ударил бойца ОМОНа ножом в спину. Такое заявление сделал заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов. От ранения омоновца спасли средства защиты (вероятно, бронежилет – прим. ред.).

По словам Меликова, во время акции в Петербурге «провокации были налицо». Он также добавил, что именно при подобных действиях митингующих в Северной столице «боец санкт-петербургского ОМОНа и получил удар ножом в спину». «Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», – приводит слова Меликова «Интерфакс».

«Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени провокатором», – охарактеризовал Меликов действия подозреваемого в нападении на омоновца. Замглавы ведомства рассказал и о том, что по подозрению в распылении газа из баллончика в лицо московскому омоновцу задержаны три человека. По утверждению замглавы Росгвардии, все задержанные пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на силовые действия в отношении участников митинга.

Ранее о нападении на бойца ОМОНа с ножом в Росгвардия не сообщала. Сейчас омоновец находится под наблюдением врачей, ему была оказана необходимая помощь. Как писал «Новый День» после акции на Марсовом поле в Петербурге 12 июня был задержан 17-летний подросток. Его подозревают по статье «насилие в отношении представителя власти» (ст.318 УК РФ).

Напомним, в Москве, Санкт-Петербурге и десятках российских городов 12 июня прошли оппозиционные митинги против коррупции. В Москве и Петербурге акции в том месте, где они состоялись, согласованы не были. Организатором акций выступали активисты главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Акции в Москве на Тверской и в Петербурге на Марсовом поле закончились массовыми задержаниями. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 850 человек, по данным МВД – 150 задержанных.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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