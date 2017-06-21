Суровое русское лето: Кольский полуостров засыпало снегом

Мурманскую область засыпают обильные снегопады. Совсем не летнюю погоду в июне принес на Кольский полуостров арктический циклон.
В социальных сетях жители Мурманска, Кировска и Североморска публикуют свидетельства «северного лета». Температура воздуха опустилась почти до нуля, идет мокрый снег.
По словам синоптиков, всему виной – арктический циклон. Мурманский гидрометцентр обещает местным жителям интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер и температуру воздуха не выше шести градусов.
Осложняет ситуацию то, что центральное отопление в многоквартирных домах уже отключили, а местами и горячую воду. В результате жителям приходится пережидать непогоду в промерзших квартирах.
Фонтаны в заснеженном Мурманске
По всей видимости, мурманские власти считают, что, несмотря на снегопад, жителям захочется полюбоваться фонтанами. Очевидцы публикую в сети видео, в котором городские фонтаны работают, в то время как на улицах практически нет ни одного прохожего.
Мурманск, Зоя Осколкова
Мурманск. Другие новости 20.06.17
«Ямал СПГ» остановил голодовку, закрыв долги подрядчика. / Спасшиеся в ЧП на Ладоге подростки были трезвы. Поиски троих тинейджеров ведут более 260 человек. / Россияне получат в 2018 году второй отпуск – 26 дней отдыха. Минтруд определил выходные и праздники на будущий год. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»