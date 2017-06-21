Суровое русское лето: Кольский полуостров засыпало снегом

Мурманскую область засыпают обильные снегопады. Совсем не летнюю погоду в июне принес на Кольский полуостров арктический циклон.

В социальных сетях жители Мурманска, Кировска и Североморска публикуют свидетельства «северного лета». Температура воздуха опустилась почти до нуля, идет мокрый снег.

По словам синоптиков, всему виной – арктический циклон. Мурманский гидрометцентр обещает местным жителям интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер и температуру воздуха не выше шести градусов.

Осложняет ситуацию то, что центральное отопление в многоквартирных домах уже отключили, а местами и горячую воду. В результате жителям приходится пережидать непогоду в промерзших квартирах.

Фонтаны в заснеженном Мурманске

По всей видимости, мурманские власти считают, что, несмотря на снегопад, жителям захочется полюбоваться фонтанами. Очевидцы публикую в сети видео, в котором городские фонтаны работают, в то время как на улицах практически нет ни одного прохожего.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 20.06.17

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