Сегодня – лето, завтра – зима: резкие перепады погоды станут нормой в России / Глава Гидрометцентра назвал «виновника» холодного июня в Москве

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что резкие изменения погоды, выражающиеся в чередовании аномальной жары и аномального холода, засухи и дождливого периода, в ближайшем будущем будут только нарастать и происходить чаще. Метеоролог объяснил это глобальным потеплением. Вильфанд также назвал «виновника» холодного лета в Центральной России.

По мнению специалиста, аномально холодный июнь в Москве является признаком глобального потепления. «Климатологи пришли к выводу, что в период глобального потепления – а глобальное потепление не вызывает сомнений – будет увеличиваться размах, амплитуда, вариации, изменчивость, как угодно можно слово подобрать. Будет увеличиваться повторяемость очень холодных и жарких периодов, засушливых и дождливых», – сказал Вильфанд (цитата по «Интерфаксу»). Это связано с тем, что земной шар нагревается неравномерно: быстро теплеет Арктика, на экваторе изменения почти незаметны, пояснил он. «В результате разница температур между экватором и полюсом уменьшается, а это различие температур между экватором и полюсом – основа для возникновения циркуляции в атмосфере», – указал Вильфанд.

Метеоролог в ходе пресс-конференции назвал причину холодного лета в московском регионе. По его словам, в этом виноват антициклон, который блокирует перенос теплых воздушных масс из Атлантики. Его центр сейчас расположился над Великобританией. «Именно этот гребень не пускает атлантическое тепло с запада в Россию – вместо этого с севера поступает холодный арктический воздух», – отметил специалист. По его словам, в Москве потеплеет, когда данный антициклон сместится на восток. Таким образом, именно «североатлантический блок» спровоцировал как холодное лето в центре России, так и майский снег, как краткосрочные потепления и внезапные похолодания, заявил Вильфанд, заметив, что «речь идет о климатических характеристиках», а не о политическом блоке НАТО.

Напомним, что накануне и сегодня в Мурманской области наблюдаются снегопады, в то время как ряд сибирских регионов изнывают от аномальной жары, на востоке России температура местами поднималась до +40 градусов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.06.17

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