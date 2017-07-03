В Казахстане крупный град травмировал восемь человек

В Казахстане град размером с перепелиное яйцо ранил восемь человек. Кроме того, более 100 семей обратились за помощью в восстановлении домов и автомобилей.

По словам очевидцев, град диаметром 2-3 см повредил машины, крыши домов и огороды, передает «Интерфакс». «Завтра будет заседать районная комиссия, где будут решать, какую помощь оказать людям, и подсчитывать ущерб», – заявил замглавы администрации Бурабайского района Кайрат Кудайбергенов.

За помощью к медикам обратились восемь местных жителей, у одного из них диагностировали сотрясение мозга.

Сообщение о необычайно крупных осадках в течение лета поступали из регионов по всей России. На Южном Урале прошел град размером до 7 сантиметров. В Хакасии пять человек пострадали от ударов крупными градинами. Стихия обрушилась и на Кубань, к счастью обошлось без жертв.

Астана, Зоя Осколкова

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