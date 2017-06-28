На Кубани выпал град размером почти с куриное яйцо

Вчера вечером, 27 июня на территории Мостовского района Краснодарского края выпал крупный град. Градины были сопоставимы по размеру с мелкими куриными яйцами. «27 июня от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том что, в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм», – говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС России.

В связи со случившимся муниципальные чиновники организовали работу комиссий по установлению ущерба. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Окончательный возможный ущерб будет установлен после завершения работы комиссии.

Напомним, на прошлой неделе град размером с куриное яйцо выпал на популярном курорте в Ширинском районе Хакасии. Стихия обрушилась на акваторию и прибрежную территорию озера Беле. Отмечается, что столь крупных градин не видели и старожилы.

В результате аномального явления нанесен ущерб не только отдыхающим, но и населенным пунктам, сельхозпредприятиям, социальным объектам. Так, град разбил стекла автомобилей, и повредил кузова. Туристы получили травмы разной степени тяжести. Они обратились за медпомощью. Госпитализация не потребовалась.

Стихия нанесла ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Ширинского района. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением населенных пунктов Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 28.06.17

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