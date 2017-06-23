В Хакасии от града размером с куриное яйцо пострадали люди

На популярном курорте в Ширинском районе Хакасии из-за природного катаклизма пять человек получили ранения. Там выпал град размером с куриное яйцо, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Стихия обрушилась на акваторию и прибрежную территорию озера Беле. Отмечается, что столь крупных градин не видели и старожилы.

В результате аномального явления нанесен ущерб не только отдыхающим, но и населенным пунктам, сельхозпредприятиям, социальным объектам. Так, град разбил стекла автомобилей, и повредил кузова. Количество поврежденных машин пока уточняется. Туристы получили травмы разной степени тяжести. Они обратились за медпомощью. Госпитализация не потребовалась.

Стихия нанесла ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. В результате шквалистого ветра произошло отключение электроэнергии в населенных пунктах Ширинского района. Сейчас электроснабжение восстановлено, за исключением населенных пунктов Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). От удара стихии также пострадали сельскохозяйственные угодья. По сообщению министра сельского хозяйства Хакасии Александра Башкова, ущерб в данный момент устанавливается.

Глава региона Виктор Зимин провел экстренное заседание регионального правительства. Он поручил межведомственной комиссии приступить к оценке ущерба. Он поручил сделать основной упор на социально важные объекты. Уже известно, что некоторые из них – детские сады, школы – получили повреждения кровли. На базе дома культуры села Шира подготовлен к развертыванию пункт временного размещения граждан, вместимостью 500 человек.

По словам председателя республиканской комиссии по ЧС Владимира Крафта, в Хакасии в муниципалитетах уже организована работа по оценке ущерба, причиненного штормом и градом. Привлечены сотрудники полиции и страховые компании. Принимая во внимание факт большого числа отдыхающих из других регионов на озере Беле, в кратчайшие сроки будет организована работа по оформление необходимых документов для получения страховых выплат по месту жительства.

Между тем, по прогнозу Хакасского гидрометцентра, сегодня, 23 июня сохраняется вероятность возникновения нового штормового ветра до 25 м/с, грозы, выпадения града. Кроме того, на территории Хакасии действует действием особый противопожарный режим – разжигание костров в сильный ветер чрезвычайно опасно и может привести к крупным пожарам.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 23.06.17

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