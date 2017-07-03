Глава МЧС предупредил россиян о природных катаклизмах в июле

Глава МЧС РФ Владимир Пучков потребовал проанализировать работу всех региональных органов управления и служб и выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы. «Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления, всей службы реагирования на катаклизмы природы», – сказал он сегодня, 3 июля, в ходе селекторного совещания.

Кроме того министр подчеркнул, что почти во всех регионах России в течение месяца наблюдались сложные метеорологические явления, в результате которых были зафиксированы нарушения энергоснабжения, проблемы в работе транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.

«Проводите анализ, оценку действий всех соответствующих лиц и готовьте предложения по повышению эффективности работы территориальных подсистем Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите жизни и здоровья при подобных явлениях», – приводит «Интерфакс» слова Пучкова.

Кроме того, по его словам, в июле в России ожидаются природные катаклизмы. «Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то – резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки», – приводит его слова ТАСС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.17

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