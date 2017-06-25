Осталось всего 3 месяца? Политик заявил о вселенской катастрофе

Земле осталось всего 3 месяца. Очередной конец света предсказал бразильский сенатор Тельмарио Мота.

Он заявил в парламенте, что по данным NASA к Земле приближается планета Нибиру, в октябре она вызовет изменение наклона земной оси, что приведет к катаклизмам, в которых погибнут миллиарды людей, это станет концом существующей цивилизации.

Напомним, Нибиру – мифическая странствующая планета в Солнечной системе, которую упоминали еще древние вавилоняне.

Не так давно австралийские астрономы нашли на окраинах Солнечной системы четыре объекта, предположив, что один из них может быть той самой Нибиру.

В январе 2016 года астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин заявили, что им удалось вычислить положение загадочной «планеты икс», удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и примерно в 10 раз более тяжелой, чем Земля. Некоторые сразу же связали ее с Нибиру. По расчетам ученых один оборот вокруг Солнца «планета икс» совершает за 15 тысяч лет.

Кстати, сенатор Мота не первый, кто заявил о конце света в октябре 201 7 года. Ранее это сделал ученый Дэвид Мид, изложивший свою теорию в научной работе «Планета Икс: Прибытие в 2017», правда, по его версии Нибиру не просто приблизится к Земле, но и врежется в нее.

Впрочем, подобные катастрофы прогнозировали на 2003, 2012 и 2015 годы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.06.17

Первую «Интернет-сеть» создали грибы – задолго до появления человека. / NASA опубликовало видеоизображения причудливой поверхности Марса. / Ученый развеял мифы об астероидах и НЛО: реальные угрозы остаются в «тени». «Будущие открытия могут быть связаны с определением природы темной материи». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»