Зарплаты низкие, метеостанций не хватает: главный уральский синоптик прокомментировала идею штрафовать за неверные прогнозы

Синоптики Свердловской области к идее МЧС депремировать за неверные прогнозы отнеслись с долей иронии. Зарплаты наблюдателей на станции и без того не выше прожиточного минимума, к тому же региону не хватает метеостанций для оптимального мониторинга.

Напомним, глава МЧС Владимир Пучков предложил ввести наказание за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Руководитель министерства пояснил, что имеет в виду «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды». С таким предложением главный спасатель выступил после урагана в Москве, в результате которого погибли 16 человек, а население обвинило МЧС в отсутствии смс-оповещения. Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в ответ на это сообщил, что в управлении и на местах синоптиков уже давно депремируют за неоправданность прогноза, вводить новые наказания бессмысленно, тем более, что зарплаты синоптиков и без того низкие.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко наглядно проиллюстрировала комментарий Цыганкова. «Вопрос по штрафам поднимается не в первый раз. Система стимулирования и наказания всегда была, в Советском Союзе, например, если не предусмотрели что-то, то лишали премии, сейчас тоже есть наказание, могут оставить без премии. Но у нас и без того зарплаты низкие. У наблюдателей на станциях примерно на уровне прожиточного минимума, около 8 тысяч рублей. Да и у синоптиков небольшая, не более 20 тысяч. Да, прогнозы бывают неточными. У нас несовершенная методическая база, оборудование необходимо обновлять. На это нет средств. В Свердловской области 36 метеостанций, из них 4 – полностью автоматические. До 90-ых годов станций было на 30 % больше. Нам не хватает 11 метеостанций для оптимального мониторинга, мы не можем их открыть из-за отсутствия средств», – посетовала главный уральский синоптик. При этом, как отметила Шепоренко, претензий по предупреждению об урагане на территории Свердловской области к ним не поступало, синоптики заранее сообщили о приближении непогоды.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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