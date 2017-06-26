В Петербурге катер протаранил прогулочный теплоход

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со столкновением катера и теплохода, сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП случилось в акватории Невы напротив дома №14 по набережной Кутузова.

Прогулочный теплоход, катавший петербуржцев и гостей города по рекам и каналам Северной столицы, шел в сторону от Литейного моста. На расстоянии 150-200 метров от берега в теплоход врезался катер. В результате аварии пассажиры теплохода не пострадали. Само судно получило незначительные повреждения. Впрочем, легким испугом отделались капитан катера и двое его пассажиров. От удара у маломерного судна лопнула обшивка.

Несмотря на незначительные последствия инцидента, правоохранительные органы отнеслись к случившемуся со всей серьезностью. Так, помимо транспортной прокуратуры, свою проверку проводит Северо-Западный следственный отдел на транспорте СУ СК России. Ход проверок взят ведомствами на контроль.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 26.06.17

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