В Санкт-Петербурге свадебный теплоход врезался в мост, есть пострадавшие

На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге два человека пострадали от столкновения прогулочного катера с опорой моста.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела управления на транспорте МВД вчера ночью. На борту судна находились примерно 35 человек. По данным интернет-газеты «Фонтанка», на теплоходе играли свадьбу.

В результате столкновения прогулочного судна с опорой моста госпитализированы две женщины – 33-летняя невеста и 64-летняя пассажирка.

По предварительно информации, причиной аварии стал отказ рулевого управления. Транспортная полиция начала проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.07.17

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