В Петербурге задержали собачницу, избившую ребенка на детской площадке / Следствие будет добиваться ареста хулиганки

В Санкт-Петербурге задержана собачница, подозреваемая в избиении трехлетнего ребенка на детской площадке в Петроградском районе. Об этом говорится в сообщении городского управления Следственного комитета. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.

Напомним, днем 4 сентября на детской площадке на Дивенской улице между подозреваемой, зарегистрированной в Новгородской области, гулявшей с карликовым пинчером, и местной жительницей произошел конфликт, в ходе которого собачница со всей силой пнула 3-летнего сына в грудь, сбив малыша с ног, и распылила перцовый газ в лицо его матери. Ребенок был доставлен в больницу, а мать обратилась за помощью к окулисту.

По данным «Фонтанки», пострадавшая женщина сделала собачнице замечание за выгуливание пса на детской площадке. Между женщинами завязалась словесная ссора, которая вылилась в потасовку. Помимо ребенка и матери, досталось и охраннику из ближайшего дома, вступившемуся за пострадавших: хулиганка прыснула ему газ в глаза.

В отношении задержанной накануне было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.09.17

Мужчину с отрезанными ушами нашли в Санкт-Петербурге. Пострадавший помещен в реанимацию. / В Петербурге женщина избила на детской площадке трехлетнего малыша из-за своей собаки. Возбуждено уголовное дело. / Эксперты КГИ: Кремль сознательно старается понизить явку на выборах 10 сентября. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»