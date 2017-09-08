Россиянка подала в суд за то, что не получила оргазм, вернув кредит

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд из-за того, что не получила удовлетворение от возврата кредита, которое обещала реклама организации микрозаймов. Женщина потребовала 999 999 рублей 99 копеек в качестве компенсации морального вреда.

Иск поступил в Савеловский суд Москвы, пишет РИА «Новости». В конце августа женщина взяла в кредит 5 тысяч рублей. По словам истицы, в сообщении на сайте микрофинансовой организации говорилось, что в момент погашения долга многие даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма.

Утверждение было основано на результатах опроса, в котором респонденты предлагали свои варианты ответа на вопрос, какие бытовые дела они могли бы сравнить с оргазмом. Каждый пятый предположил, что ощущения, сравнимые с сексуальным удовлетворением, человек испытывает при погашении кредита.

Женщина вернула деньги в соответствии с условиями договора, однако обещанного удовлетворения и внутреннего спокойствия не достигла. Таким образом, истица посчитала обязательства кредитора не исполненными в полном объеме.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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