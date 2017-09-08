Пожар в Эрмитаже потушен. Погибли музейные котики В дыму задохнулись 4 эрмитажных пушистика, еще одного спасли

Пожарные ликвидировали возгорание в подвале Эрмитажа. В тушении огня в подсобке были задействованы 36 пожарных машин и 127 человек личного состава. По данным городского управления МЧС, люди и экспонаты не пострадали. Однако, как сообщают СМИ, погибли четыре эрмитажных кота – животные задохнулись в сильном дыму.

По информации спасателей, пожар возник в подсобном помещении здания Эрмитажа со стороны Адмиралтейства около полудня. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров: горела обшивка труб, уточняет «Фонтанка».

Во время тушения пожара из здания вывели 20 человек, в основном сотрудников музея.

В результате возгорания пострадали легендарные эрмитажные коты. Пушистики задохнулись от сильного задымления. По данным издания, четырех животных спасти не удалось, пятого кота пожарные смогли откачать. Всего в подвалах Эрмитажа проживают до 70 хвостатых истребителей мышей.

Причина пожара устанавливается, По одной из версий, загорелась проводка или электроприбор, по другой – возгорание возникло из-за непотушенного окурка.

ЧП на работе крупнейшего музея страны не отразилось.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 08.09.17

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