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Северо-Запад

Пушистики выжили: в Эрмитаже рассказали о пострадавших в пожаре музейных котах

Пушистики выжили: в Эрмитаже рассказали о пострадавших в пожаре музейных котах
Фото: hermitagecats.ru

В Эрмитаже опровергли сообщения о гибели музейных котов во время пожара в одном из подвальных подсобных помещений Зимнего дворца.

По данным ветеринарного врача хвостатых Анны Кондратьевой, пятеро животных пострадали, получив сильную дымовую интоксикацию, передает . Чтобы спасти одного из пушистиков, врачи применили кислородную маску, уточнил начальник городского управления МЧС Алексей Аникин. Пострадавшие коты доставлены в ветклинику, где проходят кислородную терапию.

Ранее СМИ сообщали о гибели четырех эрмитажных котов. Отмечалось, что пятого кота пожарным удалось «откачать».

По данным МЧС, пожар возник в подсобном помещении здания Эрмитажа со стороны Адмиралтейства около полудня. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров: горела обшивка труб, отмечала «Фонтанка». В тушении огня в подсобке участвовали 36 пожарных машин и 127 человек личного состава. Люди и экспонаты не пострадали. Спасатели эвакуировали около двух десятков сотрудников музея и знаменитых эрмитажных котов.

Котики являются одной из главных достопримечательностей Зимнего дворца. Посетителей Эрмитажа об их присутствии информируют знаки «Осторожно, кошки!».

Котов начали завозить в бывшую царскую резиденцию с ХVIII века во времена императрицы Елизаветы Петровны. Она издала «Указ о высылке ко двору котов», в котором велела «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей». При Екатерине II котов назначили официальными охранниками дворца.

13 мая отмечается в музее как «День эрмитажного кота». В 2015 году британские СМИ включили эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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