Пушистики выжили: в Эрмитаже рассказали о пострадавших в пожаре музейных котах

В Эрмитаже опровергли сообщения о гибели музейных котов во время пожара в одном из подвальных подсобных помещений Зимнего дворца.

По данным ветеринарного врача хвостатых Анны Кондратьевой, пятеро животных пострадали, получив сильную дымовую интоксикацию, передает ТАСС. Чтобы спасти одного из пушистиков, врачи применили кислородную маску, уточнил начальник городского управления МЧС Алексей Аникин. Пострадавшие коты доставлены в ветклинику, где проходят кислородную терапию.

Ранее СМИ сообщали о гибели четырех эрмитажных котов. Отмечалось, что пятого кота пожарным удалось «откачать».

По данным МЧС, пожар возник в подсобном помещении здания Эрмитажа со стороны Адмиралтейства около полудня. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров: горела обшивка труб, отмечала «Фонтанка». В тушении огня в подсобке участвовали 36 пожарных машин и 127 человек личного состава. Люди и экспонаты не пострадали. Спасатели эвакуировали около двух десятков сотрудников музея и знаменитых эрмитажных котов.

Котики являются одной из главных достопримечательностей Зимнего дворца. Посетителей Эрмитажа об их присутствии информируют знаки «Осторожно, кошки!».

Котов начали завозить в бывшую царскую резиденцию с ХVIII века во времена императрицы Елизаветы Петровны. Она издала «Указ о высылке ко двору котов», в котором велела «сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей». При Екатерине II котов назначили официальными охранниками дворца.

13 мая отмечается в музее как «День эрмитажного кота». В 2015 году британские СМИ включили эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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