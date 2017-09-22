Петербурге спускают на воду мощнейший в мире ледокол «Сибирь»

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 22 сентября, на воду спускают корпус нового мощнейшего в мире ледокола ЛК-60Я «Сибирь» отечественного проекта 22220, передает РИА «Новости». В церемонии примут участие вице-премьер России Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Фото: Балтийский завод

На роль «крестной матерью» атомохода была избрана председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Именно ей предстоит разбить бутылку шампанского о борт ледокола. Отметим, что Балтийский завод подготовил «Сибирь» к спуску на воду всего за два с половиной года – ледокол заложили в мае 2015 года. После спуска достройка продолжится на плаву. Атомоход стал первым серийным изделием проекта 22220. Кроме «Сибири», завод по контракту с ФГУП «Атомфлот» строит еще два судна этого проекта – головной атомоход «Арктика» и второй серийный – «Урал». Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что к 2025 году могут быть построены три атомных ледокола «Лидер».

Отметим, что 170-метровая стальная «Сибирь» получит два атомных реактора. Судно сможет уверенно проходить сплошные ледовые поля трехметровой толщины и протащить за собой караван судов. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире, водоизмещением 33,5 тыс. тонн. В состав экипажа будут входить 75 человек. Технический проект атомоходов разработало ЦКБ «Айсберг».

Фото: Балтийский завод

Имея 30 дизельных и четыре атомных ледокола, Россия стала основным оператором в Арктике. Северный морской путь вряд ли когда-нибудь заменит Суэцкий канал, но может взять на себя около 20% морского судоходства Европа – Азия, особенно с учетом российских проектов по добыче в Арктике нефти и газа.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 22.09.17

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