Вокруг мурманского губернатора разгорелся «благотворительный» скандал

В Мурманской области разгорелся громкий скандал вокруг губернатора Марины Ковтун. Судя по информации СМИ, руководство региона под видом пожертвований на «социальные проекты» наладило систему по сбору, и обналичиванию денег, собираемых с бизнеса. Это выяснилось после обнародования соответствующих документов, пишет АПН.

Как отмечает издание, сотни миллионов рублей пожертвований фактически могли превратиться в личный кошелек губернатора, ее семьи и ближайшего окружения. Цинизм и масштабность схемы поразят любого.

По информации «Флешнорд», сегодня губернатор Марина Ковтун предпримет очередную попытку попасть в высокие кремлевские кабинеты. На этот раз, к Дмитрию Медведеву. Сегодня же истекает двухмесячный срок содержания в СИЗО двух уже бывших сотрудников аппарата областной администрации – Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского.

За эти два месяца оба утратили статус сотрудников аппарата правительства Мурманской области и соответственно, лишились зарплат, хотя есть примеры чиновников, по году сохранявшими свой статус даже будучи в СИЗО. Возможно, заявления об увольнении они подали через адвокатов. Возможно, в правительстве лежали их заявления по собственному с открытой датой. Но как бы то ни было, оба они остались без работы, с семьями, детьми (у того же Никрашевского их трое) и очень прожорливой статьей в семейном бюджете на оплату услуг адвокатов.

Совершая действия в интересах своего начальника Игоря Бабенко и губернатора Марины Ковтун, сегодня квалифицированные как уголовка, какой-либо помощи от бывших патронов они не получили.

Жена одного из фигурантов, предполагая, что вменяемые супругу эпизоды мошенничества останутся именно на нём без перемещения фокуса внимания следствия на реальных коррупционеров, а супруг останется «стрелочником», решилась на дерзкий шаг, который может полностью перевернуть расклад обвиняемых в уголовном деле. Женщина направила открытое обращение в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и предоставила журналистам черную бухгалтерию, которую скрупулезно вел супруг.

Открытое обращение председателю СК Бастрыкину

Издание отмечает, что понимая незаконность распоряжений начальства, Благодельский вел бухгалтерию с 2012 года. Как будто знал, где упадёт и успел подстелить соломки. В предоставленном супругой архиве содержится колоссальный объем документов. На его полноценное изучение и анализ уйдут минимум полторы-две недели. Масштабы – невиданные. Механизм – циничнейший. Выгодоприобретатели – руководство Мурманской области: вице-губернатор Бабенко и глава региона Ковтун.

Сбор денег

«Кошельком» стал счет государственного бюджетного учреждения «Управление делами правительства Мурманской области». Как следует из публикации, деньги в этом кошельке собирались с трех источников: 1) из областного бюджета на выполнение «государственного задания»; 2) доходов от ведения хозяйственной деятельности (в частности, сдачи в аренду недвижимости, принадлежащих областной казне); 3) пожертвования.

«Именно пожертвования, поступавшие на счет управделами правительства и стали многолетней кормушкой Игоря Бабенко и его давней приятельницы Марины Ковтун», – пишет АПН.

Как и с кого собирались пожертвования

Практически сразу с приходом к власти Ковтун и появления ее зама Бабенко в региональном правительстве был составлен перечень «основных финансово крепких коммерческих предприятий Мурманской области» – ТГК-1, «Северсталь», СУЭК, «Балтийский берег», «Газпромнефть», «Центргазстрой», МОЭСК, совхоз «Всходы коммунизма», «Русская аквакультура», «Еврохим», «Атомфлот», «Акрон», «Роснефть», «Новапорт», «Новатэк», ВАД, «Норильский никель», «РусАл», Мурманское морское пароходство и многие другие – не менее 40 организаций.

Руководство этих компаний получало десятки обращений с просьбами оказания финансовой помощи. В них сообщалось о различных инициативах областного правительства, осуществление которых невозможно без пожертвований – День победы, 75 лет со дня прихода первого союзнического конвоя в Мурманск, лыжня дружбы, развитие детско-юношеского спорта, проведение мероприятий для сирот, инвалидов и ветеранов и т.д. В письмах меняются лишь запрашиваемые суммы: от ста тысяч рублей до 20 миллионов рублей.

Какой бизнес равнодушно отреагирует на слова о «социальной ответственности», когда об этом регулярно говорит действующий президент РФ Владимир Путин, а в данном случае обращается высшее должностное лицо субъекта федерации?

Как бы плохо ни обстояли дела с планированием работы органов государственной власти Мурманской области, с планами по сборам на благотворительность и социальные проекты все было очень, очень хорошо. Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы – эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.

Освоение пожертвований

Как бы ни назывались эти пожертвования, эти деньги всё равно становились государственными деньгами, поскольку поступали на счет государственного же учреждения. Но средства, собираемые под видом благотворительности, тратились совсем не на инвалидов, ветеранов и сирот. Подавляющее большинство денег, судя по всему, шли на кутёж губернатора Мурманской области. В подтверждение этого издание публикует письмо начальника аппарата Бабенко к губернатору Ковтун по поводу использования средств внебюджетного фонда на новогодний корпоратив.

Наиболее ярким событием того корпоратива стало не выступление певицы Ларисы Луста, а бесплатный перфоманс в исполнении Василия Пимина. Деньги благотворителей, как можно понять из документов, которые публикует издание, также тратились на оплату рыбалок, аренду вертолета для рыбалок, дизайнеров, салоны красоты, одежду и снаряжение для рыбалок, празднование собственных дней рождений и многое, много другое.

Подмена закупок

Как отмечает АПН, помимо растраты благотворительных денег вырисовывается схема «подмены» закупок. Через сайт госзакупок проводится какое-нибудь «автотранспортное обслуживание», но на самом деле приобретаются шкура медведя, варежки и шапочка. Или прокат оборудования на самом деле становится снегоходным костюмом для сыночка. И таких примеров сотни, пишет издание.

Также из этих средств оплачивались попойки в честь собственных дней рождений. Даже редкие траты губернатора на продукты оплачиваются из денег, собранных с жертвователей, отмечает АПН и приводит фрагмент финансового документа.

«Довесок» к закупке

Еще одна схема, которая просматривается в документах – дописывание каких-то пунктов в договора на оказание услуг. Например, привозят коллектив барабанщиков, и в смету в последний момент вносят айфоны новой модели.

Тающие ряды защитников Ковтун могут заявить, что Никрашевский и Благодельский таким образом поправляли собственное материальное благополучие, и губернатор здесь ни при чем. Однако в одном из писем Бабенко выражает недовольство качеством подготовки обращений с просьбами о благотворительных пожертвованиях, с которыми Ковтун предстоит идти по кабинетам просить денег.

Издание отмечает, что объем этих документов очень велик. Как ожидается, продолжение этого исследования будет обнародовано в ближайшие дни.

Мурманск, Светлана Антонова

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