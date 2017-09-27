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Северо-Запад

В Петербурге уволили учителя, написавшего «дурак» на лбу школьника

В Петербурге уволили учителя, написавшего «дурак» на лбу школьника

В школе №684 Санкт-Петербурга разгорелся скандал. Учительница младших классов применила непедагогические методы воспитания к одному из школьников – преподаватель написала на лбу мальчика слово «дурак». В результате педагога уволили.

Со слов матери пострадавшего ученика, мальчики на перемене рисовали на руках фломастерами «татуировки», что не понравилось преподавателю. Женщина, устав делать замечания, написала ручкой на лбу второклассника «дурак». Сам ребенок ничего не рассказал, о случившемся стало известно от родителей одноклассника, пишет «Комсомольская правда».

Мать пострадавшего мальчика отправилась разбираться к директору. Учительница объяснила, что просто погорячилась. Стоит отметить, что педагог давно работает с детьми, ее преподавательский стаж составляет 17 лет. Мать ученика написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию.

Несмотря на то, что другие родители настаивали на том, чтобы оставить педагога в школе, так как раньше нареканий на методы преподавания ни у кого не было, руководство учебного учреждения решило все-таки учительницу уволить.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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